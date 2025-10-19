Isaksen: “Cancellieri? Speriamo non si sia fatto niente. Oggi guadagnato un punto importante”

19/10/2025 | 20:56:08

Isaksen ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo il pareggio con l’Atalanta: “Oggi un punto importantissimo per noi. Stadio difficile, quindi siamo felici anche se potevamo vincere. Anche loro hanno avuto tante occasioni, per me è un risultato giusto. L’estate è stata difficile ma sto recuperando. Mi sento bene, ho fatto due partite con la nazionale, oggi 70 minuti, ci siamo ma ovviamente manca un po’ di ritmo. L’unica cosa che posso fare è allenarmi forte e essere pronto quando il mister mi chiama”. Su Cancellieri: “Sta facendo benissimo, spero non si sia fatto niente di male. Io voglio giocare sempre, ma lui sta facendo bene e aiuta la squadra, son contento perché siamo una squadra e chi fa meglio deve giocare”.

Foto: Instagram Isaksen