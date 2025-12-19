Isak: “Solo due gol a Liverpool? Non me lo so spiegare. Ho avuto periodi difficili ovunque, ma così…”

Uno dei volti della crisi del Liverpool è certamente il bomber, Isak, strapagato in estate dal Newcastle, quasi 150 milioni di euro. Per lui solo due gol in 15 presenze in Premier, in 24 presenze in generale.

Numeri incredibilmente fallimentari. Ne ha parlato lo stesso attaccante svedese a Sportbladet: “Non ho davvero la risposta a questa domanda. La squadra, certo, è andata a rilento, ma nel calcio è così. Ci sono sempre squadre che vanno forte, e poi per altre la situazione è più lenta. È importante invertire la rotta. E anche per quanto mi riguarda, non è la prima volta nella mia carriera che attraverso un periodo come questo, o che sono in cattive condizioni. È così che funziona la carriera calcistica, è solo qualcosa da cui devi lottare per uscirne.”

Isak, sul periodo più duro della sua carriera ha dichiarato “Non so quale sia. Non ne sceglierei nessuno, è tutta esperienza. Nel bene e nel male. E ho avuto periodi più difficili in ogni squadra in cui ho giocato, tranne durante il prestito in Olanda al Willem II. A Dortmund, in Spagna, a Newcastle e qui. Non mi concentro troppo su questo, su dove è stato più difficile. Lo vedo come esperienze che spero mi facciano uscire dalla situazione come una persona e un giocatore migliore”.

