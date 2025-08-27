Il ct Tomasson non rinuncia a Isak: convocato per Slovenia e Kosovo

27/08/2025 | 13:05:25

Nonostante la situazione bollente legata al futuro di Alexander Isak, il calciatore di proprietà del Newcastle è stato convocato dalla Svezia per i prossimi match di qualificazione ai Mondiali 2026. Ancora a secco di presenze, e con una forma fisica non ottimale, il commissario tecnico delle Tre Corone, Jon Dahl Tomasson, ha incluso Isak nelle convocazioni per le sfide contro Slovenia e Kosovo.

Foto: Instagram Isak