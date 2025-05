Isak lascia il Newcastle? Howe gela l’Arsenal: “Non è in vendita, vogliamo tenere i migliori”

03/05/2025 | 12:17:26

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe blinda Isak per il futuro, l’attaccante svedese è finito nel mirino di diverse big europee, tra cui l’Arsenal. Ma per il mister dei Magpies, Isak non si tocca: “Dal mio punto di vista non è in vendita. Voglio costruire una rosa, voglio la squadra più forte possibile per la prossima stagione”. L’allenatore ha poi ribadito le ambizioni del Newcastle: “Vogliamo tenere i nostri giocatori migliori. Penso di averlo reso molto chiaro. Non è solo un mio desiderio, è il desiderio di tutti nel club. Non ho una sfera di cristallo, non posso sedermi qui e dire cosa succederà. Posso solo dire qual è la mia volontà”.

FOTO: Instagram Isak