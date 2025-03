Isak: “Futuro? Penso solo a portare in Champions il Newcastle”

Durante l’intervista concessa a Fotbollskanalen, il centravanti del Newcastle e della Nazionale svedese, Alexander Isak, ha così parlato della finale di Carabao vinta contro il Liverpool: “Queste cose non possono essere descritte. Penso che tu possa solo “immaginare” come ci si senta, ma è una sensazione incredibile. Wembley gremito di tutti i tifosi del Newcastle. Non vedo l’ora di vedere come sarà la città. Quasi tutti i fan che ho controllato piangevano. 70 anni… è un periodo lungo. Questo è ciò che significa di più per me; vedere quanto era importante per le persone.

Poi ha proseguito: “Se è il giorno più bello della mia carriera? Potrebbe essere il numero uno dal punto di vista calcistico. Ho vinto anche la coppa con la Real Sociedad, ma la Carabao ha un valore superiore, anche perché ho avuto un impatto leggermente maggiore sulla partita”.

Sul futuro: “”Non c’è molto da dire. Ho commentato più volte la mia situazione e la mia sicurezza a Newcastle. È stato scritto quanto amo la città e il club, quanto mi diverto lì. Non penso al futuro. Voglio solo esibirmi per il Newcastle. Adesso abbiamo vinto la coppa, ma vogliamo finire forte e raggiungere la Champions League. È su questo che mi concentro, non c’è motivo di pensare ad altro”.

