Burn sulla cessione di Isak: “Alex voleva aiutare la squadra, ma aveva obiettivi personali”

05/09/2025 | 15:15:04

Dan Burn ha commentato la decisione di Alexander Isak di trasferirsi al Liverpool. Il difensore dei Magpies ha detto di empatizzare con i tifosi delusi, ma comprende anche di non biasimare la scelta del compagno poiché i calciatori hanno obiettivi che vogliono raggiungere. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da The Athletic: “Alex è un amico, quindi è stata una situazione difficile. Voleva stare vicino alla squadra e aiutarla, ma bisogna anche capire quali siano i suoi obiettivi personali”.

Foto: Instagram Isak