Isak: “Addio al Newcastle? Non tutti conoscono la verità. Presto la dirò. Ora mi godo il Liverpool”

09/09/2025 | 11:19:43

L’attaccante del Liverpool, Alexander Isak, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Svezia in Kosovo.

Un giornalista gli ha chiesto delle sue sensazioni dopo l’addio al Newcastle (pagato 130 milioni di sterline).

Queste le sue parole: “Non tutti conoscono tutta la verità, presto parlerò io. Ma sono felice di essere un giocatore del Liverpool. Mentalmente è stata una situazione nuova per me, si impara e si cresce sempre. È un po’ come è andata, non tutti conoscono tutta la verità ma quella discussione è per un altro giorno. È bello e importante che tutto si sia risolto prima del raduno, così posso concentrarmi sul calcio. Come sono andate le cose? Ne parleremo un’altra volta, ma è chiaro che molto di ciò che è stato detto non è vero. Ci sarà un tempo e un luogo per tutto. Adesso l’energia è tutta per la nazionale e per superare la delusione di questa sconfitta”.

Foto: Instagram personale