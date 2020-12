Ironia sulla statua di cera a Messi: “Assomiglia di più a Pjanic”

Al Museo delle cere di Barcellona, inaugurato da pochissimo, nella sala dedicata al XXI secolo c’è anche Lionel Messi. Il calciatore del Barça, stella del calcio mondiale, da oggi può vantare una sua statua in cera proprio come il suo rivale Ronaldo che ha una statua a lui dedicata a Madeira. Il tutto però non è stato digerito dai tifosi blaugrana che hanno ironizzato sulla statua vista la mancanza di somiglianza con la stella argentina. “Il volto sembra quello di Pjanic o quello di Ramsey” hanno scherzato i tifosi.

Foto: twitter uff Barcellona