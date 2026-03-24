Irlanda del Nord, Magennis: “Con l’Italia sarà una notte che resterà nel cuore, faremo il massimo”

24/03/2026 | 22:00:04

Josh Magennis, attaccante dell’Irlanda del Nord, ha parlato della sfida in arrivo con l’Italia in una intervista concessa a SBT Brasil: “Io credo che ci siamo fisicamente, la tattica la curiamo sempre con il nostro allenatore. Come altre cose dentro la partita. Quindi, se hai l’opportunità di vestire questa maglia verde e bianca, ne trai il massimo vantaggio. Italia? È una di quelle notti che diventa punto fermo nel tuo cuore e nella tua memoria. Noi proveremo a fare il nostro meglio per farcela. così quando ci volteremo indietro, come abbiamo fatto nel 2016, avremo dei bei ricordi insieme invece che rimpianti, scuse e dubbi”.

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