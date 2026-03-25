Irlanda del Nord, Hume: “Arriviamo alla partita senza paura. Siamo giovani ma sappiamo cosa fare”

25/03/2026 | 21:30:57

Conferenza stampa pregara per l’Irlanda del Nord, con il giocatore Trai Hume che ha parlato insieme al CT O’ Neill.

Queste le sue parole: “Sarà una gara molto difficile, ma arriviamo a questa partita senza paura. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene e abbiamo già giocato contro grandi nazionali”. Cosa vorrebbe dire per te qualificarti al Mondiale? “Vorrebbe dire tutto…”

E’ la partita più importante della tua carriera? “Gioco in Premier League, questo mi ha cambiato la vita. Ho vissuto l’esperienza della promozione dalla Championship e ne ho fatto tesoro, questo rende le gare successive più semplici. Con la personalità e l’esperienza che ho in questo momento credo di dover essere un leader: siamo una giovane squadra, ma abbiamo disputato tante gare internazionali”.

Hai giocato contro Tonali nel week-end… “No lui non ha giocato, magari avrebbe dovuto. Abbiamo qualche tegola, ma anche buoni giocatori ed esperienza in mezzo al campo”.

Col Sunderland molte volte siete partiti sfavoriti “Credo sia completamente diverso. Dobbiamo concentrarci sul nostro piano di gioco, scendere in campo e fare del nostro meglio”.

Il CT è molto soddisfatto della vostra crescita “Noi adoriamo questa nazionale, siamo un gruppo molto unito. Siamo giovani, ma abbiamo fatto tanti in questi due anni. Ci siamo migliorati, non solo come nazionale ma anche a livello di club. Domani scenderemo in campo per provare a mostrare tutto il nostro potenziale”.

Foto: logo Irlanda del Nord