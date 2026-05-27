Iraola saluta il Bournemouth: “Me la sono goduta, allenare questo club è stata una fortuna”

27/05/2026 | 19:20:19

Andoni Iraola ha parlato ai canali ufficiali del Bournemouth, commentando l’esperienza con il club inglese appena finita: “Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero: c’è pressione, bisogna ottenere risultati. Però mi sento molto fortunato ad aver vissuto questo momento del club e ad aver guidato questi giocatori. Se analizzi i nostri risultati, spesso abbiamo recuperato molti punti da situazioni di svantaggio. È vero che a volte abbiamo perso punti quando eravamo avanti, perché non abbiamo mai cambiato troppo il nostro stile in base al risultato. Io non mi sento sicuro con undici giocatori dietro la palla nella nostra area. Mi sento molto più sicuro quando giochiamo nella metà campo avversaria, anche se lasciamo spazio dietro.

foto x bournemouth