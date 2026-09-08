Iraola: “Il rinnovo di Mac Allister? Non ne abbiamo parlato, ma è un giocatore chiave per il Liverpool”

08/09/2026 | 18:15:27

Il tecnico del Liverpool Andi Iraola ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Mac Allister: Ognuno di noi ha le proprie responsabilità e dei contratti in essere con il club. Lavoriamo insieme da poco tempo, ma Mac Allister si sta rivelando un elemento chiave e ha già accumulato un minutaggio. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato. Il mio obiettivo è aiutare tutti i miei calciatori a crescere per vincere le partite. Sono molto contento di Alexis e delle sue prestazioni”.

foto x liverpool