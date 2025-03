Iraola: “Huijsen rimarrà al Bournemouth? Dovete chiederlo a lui”

Conferenza stampa in casa Bournemouth che domani ospita il Manchester City in una gara che è diventata uno spareggio Champions.

A parlare il tecnico Andoni Iraola, in un derby spagnolo con Guardiola.

Queste le sue parole: “Il pareggio non possiamo cambiarlo, una volta che è finito è quello che abbiamo. Siamo in un momento diverso, speriamo di essere vicini al livello che abbiamo avuto quel giorno , è l’unico modo per avere una possibilità. Penso che abbiamo una grande opportunità questo fine settimana, chiunque metta piede in campo deve essere pronto a dare tutto, e anche questo potrebbe non essere sufficiente per battere il City. Il lavoro per tutti è enorme, ma la possibilità di giocare a Wembley – per il City è meno importante, dato che ci giocano spesso, ma per noi è enorme”.

Infine un piccolo e importante passaggio su Dean Huijsen: “Non è che siamo sorpresi, sta giocando con costanza e ha fatto molto bene. È migliorato molto anche durante la stagione. Ha affrontato attaccanti molto difficili, sapevamo di avere un giocatore molto forte”. Sulla possibilità che Huijsen, accostato al Real Madrid, rimanga al Bournemouth: “Dovete chiederlo a lui”.

Foto: Instagram Bournemouth