Iraola: “Huijsen al Real Madrid? Ci sarà concorrenza, ma farà bene”

20/05/2025 | 14:18:56

Il tecnico Andoni Iraola ha parlato in conferenza stampa del passaggio di Huijsen al Real Madrid: “E’ probabilmente il club più importante del mondo, o uno dei più importanti, ma credo che Huijsen abbia il livello calcistico, la maturità, la fiducia in se stesso per andare lì e dare il massimo. Avrà molta concorrenza da affrontare, ma ho molta fiducia in lui e penso che farà bene nel Real Madrid”.

Foto: Instagram Huijsen