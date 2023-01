Iran, l’ex calciatore Azadani evita la pena di morte ma dovrà scontare 26 anni di carcere

Continua il periodo del terrore in Iran, con soppressioni e violenze, anche su ex calciatori che si oppongono al regime. Tra questi, lo scorso novembre, era stato condannato a morte l’ex calciatore Amir Nasr-Azadani, di 26 anni.

Il giocatore era detenuto dopo le proteste e gli scontri dilagati in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini. Amir e Hossein per i giudici della Repubblica islamica Azadani era considerato un traditore del regime.

Come riportano fonti islamiche, Amir Nasr-Azadani ha evitato la pena di morte ed è stato condannato a 26 anni di carcere per il presunto omicidio di tre membri delle forze di sicurezza e altri due reati commessi durante le proteste che stanno scuotendo l’Iran da metà settembre. In suo appoggio si era schierata anche la Lega Pro, che condannava l’esecuzione capitale.

Foto: Instagram personale