Iran, i convocati per il Mondiale: ci sono Taremi e Azmoun
13.11.2022 | 22:17
Il ct dell’Iran Carlos Queiroz ha diramato la lista dei 25 convocati per il Mondiale in Qatar. Ci sono anche Sardar Azmoun e Mehdi Taremi, entrambi si erano schierati a favore delle proteste delle donne contro il regime presente nel paese.
Portieri: Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini, Payam Niazmand
Difensori: Majid Hosseini, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Milad Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Abolfazl Jalali
Centrocampisti: Saeid Ezatolahi, Ali Karimi, Ahmad Nourollahi, Roozbeh Cheshmi, Saman Ghoddos
Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh, Vahid Amiri, Ali Gholizadeh, Mehid Torabi, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi, Karim Ansarifard
Foto: Instagram Taremi