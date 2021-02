Il capitano del Cittadella , Manuel Iori è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo, reclamando per il gol annullato ai veneti per un presunto fuorigioco: “Il gol annullato per fuorigioco? Bisogna vedere come è. Peccato per il gol, dovremmo rivederlo. Quando vieni qui devi lottare contro il Monza, ma anche contro qualcos’altro”.

Foto: Twitter Cittadella