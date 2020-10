Ionita: “Inzaghi è un professionista, mangia meglio di chi è ancora in attività”

Intervistato da Rai Sport prima della sfida di questa sera contro l’Italia, il centrocampista del Benevento e della Moldavia Artur Ionita ha manifestato le sue emozioni di stasera:

“Questa è una partita particolare, sappiamo che giocatori incontreremo. Siamo tutti motivati.

Sto in Italia da sette anni, questa per me è una partita speciale. Giocare in Serie A è la cosa che mi motiva di più: voglio restarci a lungo. Abbiamo un gruppo molto carico a Benevento, anche il mister lo è. Siamo molto uniti, è la nostra arma. L’abbiamo dimostrato anche contro la Sampdoria. Inzaghi è un professionista vero, mangia meglio di un giocatore ancora in attività. Se potrebbe ancora giocare nella Moldavia? Non esageriamo!”.

Foto: sito Cagliari