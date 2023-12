Dionisi: “Sono arrabbiato, devo sempre parlare di dettagli su cui posso fare poco”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari: “Ci sono state tre partite: quando siamo andati in vantaggio, quando abbiamo controllato e poi il secondo tempo quando l’espulsione ha scombinato i piani. Sono arrabbiato e mi dispiace per i ragazzi. Mi dispiace di parlare sempre di dettagli sulla quale posso fare poco. Detto ciò abbiamo concesso al Cagliari gli ultimi minuti con ripetuti cross, che alla fine si sono rivelati decisivi”.

Poi ha proseguito: “Avevo entrambi i centrali ammoniti, ed uno è stato ammonito perchè ha parlato con l’arbitro. Un mio calciatore ha perso due denti e non è stato fatto nulla da parte dell’arbitro. Dobbiamo essere più forti anche di questo”.

Infine: “Ma che partita ha fatto il nostro avversario nel primo tempo? Il mio giocatore, ripeto, lo hanno dovuto aprire per levargli i denti. Non dico altro. I ragazzi hanno fatto una gran gara”.

