Ioannidis: “Lo Sporting non ha mai vinto in Italia? Domani vogliamo farlo, abbiamo le carte in regola”

03/11/2025 | 20:48:49

Fotis Ioannidis, attaccante dello Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Siamo in un buon periodo, stiamo migliorando. Domani sarà una grande gara. Non vedo l’ora di scendere in campo domani”

Cosa ti ha sorpreso del calcio portoghese? “Niente di speciale. Il club è davvero bello ed è ben organizzato. I compagni mi hanno accolto bene e questa è la cosa più importante e sento la vicinanza del mister, sono molto felice qui”.

Domani giocherai? “Non lo so, io cerco di far del mio meglio, mi alleno duramente e il mister deciderà.. Io voglio dare del mio meglio per il team sia da titolare che a partita in corso”.

Sporting non ha mai vinto in Italia? Pensi di poter segnare più gol di Pavlidis? “Il nostro obiettivo è vincere, non interessa l’avversario. Pavlidis è un grande giocatore e conosce il campionato meglio di me”.

Il tuo impatto in questa stagione? “Non penso a quanti soldi sono costati, so che posso dare molto alla squadra. Non mi interessa queste cose del mercato, sono qui per giocare a calcio”.

Foto: X Sporting