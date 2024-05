Inzaghi: “Zhang è stato un presidente preziosissimo. Martedì incontrerò la nuova proprietà”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Verona, iniziando da Zhang e la nuova proprietà: “Zhang? Ho avuto un grande rapporto, è stato un presidente prezioso, quest’anno non è potuto essere tanto presente ma è come se ci fosse sempre stato, l’ho salutato calorosamente. Ora c’è una nuova proprietà, sono entusiasti e spero di incontrarli presto”. E sulla nuova proprietà: “Martedì ci conosceremo con Marotta, Ausilio, Baccin, per capire anche i nuovi programmi”.

Foto: Instagram Inter