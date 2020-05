Inzaghi: “Vogliamo ripartire, la Lazio sta facendo qualcosa di straordinario. Se ci fosse un calciatore positivo…“

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto a Che tempo che fa su Rai Due parlando della ripresa del campionato: “Sarei sicuramente contento se si ripartisse, vorremo finire il campionato per tutte le persone che guardano il calcio. Spero che finisca la Serie A, i presupposti ci sono per noi allenatori, ci siamo sentiti tutti e c’è voglia di ripartire in sicurezza. Classifica? Noi stavamo facendo qualcosa di straordinario, ma nel calcio da un momento all’altro si può passare dalle stelle alle stalle. Mancano 36 punti, ma per tutto il movimento calcio sarebbe importante ripartire. Se ci fosse un giocatore positivo? Sappiamo che si isolerebbe quel singolo giocatore e si andrebbe avanti, giocando almeno dopo una settimana. Aspettiamo il protocollo ma questa può essere la dinamica”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio