Inzaghi: “Vogliamo fare una partita importante”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa, ha analizzato la partita di domani sera contro il Real Madrid: “La squadra se l’è giocata alla grande all’andata e avrebbe meritato di più. Domani non avremo i nostri tifosi, ci saranno 50.000 tifosi del Real, anche se qualcuno dei nostri non mancherà come sempre. Giocheremo con personalità e fiducia, sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante per la società, perché erano dieci anni che l’Inter non passava il turno. Ma domani vogliamo fare una partita importante, perché l’avversario e lo stadio lo meritano”. Foto: sito ufficiale Inter