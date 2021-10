Inzaghi: “Vittoria molto sofferta. I quattro cambi? Serviva un impulso alla squadra”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul campo del Sassuolo:

“L’episodio di Handanovic? Ha fatto una partita strepitosa, ho sentito parole inadatte negli ultimi giorni su un portiere straordinario. La decisione di Pairetto mi sembra corretta in quell’occasione.

I cambi hanno dato la svolta? E’ stata una partita complicata, abbiamo sofferto. Nel primo tempo loro hanno fatto meglio di noi, ma anche prima dei cambi ho visto una squadra con voglia di reagire.

Primo tempo peggiore della stagione? No, penso di no. Ricordiamoci sempre che ci sono degli avversari dall’altra parte con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Ci stava soffrire i loro giocatori offensivi molto fastidiosi, poi penso che abbiamo meritato la vittoria.

Come mai quattro cambi in un colpo solo? Penso che giocando ogni tre giorni avevo bisogno di farli e stop. C’è gente che è uscita che forse non lo meritava, ma serviva un impulso alla squadra. Ho visto tanti giocatori stanchi”.



Foto: Twitter Inter