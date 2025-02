Inzaghi: “Vittoria molto importante. Felice per Arnautovic. Thuram? In dubbio per la Juve”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo vinto una partita importante tutti insieme, il pubblico è stato meraviglioso: ci ha accompagnato in questa partita non semplice. Da allenatore sono molto soddisfatto. Sono contento che Arnautovic si sia tolto questa soddisfazione, perché se lo merita”.

Partita vissuta in maniera diversa dalle altre? “In questi giorni abbiamo cercato di recuperare, ascoltare poco quello che si diceva che era contro di me. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, non era facile perché la Fiorentina si è difesa molto bassa. C’era da fare una partita di grande attenzione, nel secondo tempo dovevamo riportarci avanti dopo quel rigore e siamo stati molto bravi a non concedere loro ripartenze”.

Adesso potrete recuperare un po’ di energie? “Il nostro percorso è ottimo, con altre squadre che stanno facendo altrettanto e vogliono la stessa cosa che vuole l’Inter però stasera abbiamo fatto una ottima partita. Purtroppo c’è stata l’occasione che ha riaperto la partita, ma la squadra è rimasta lucida anche se venivamo da una sconfitta che pesava per come era maturata”.

Barella è diventato il vero leader di questa squadra?

“Sicuramente, sono giocatori importanti. Calhanoglu era ammonito, veniva da due partite che giocava da titolare ed era ammonito per questo ho preferito toglierlo. Barella ha fatto una grandissima prestazione, stasera ha fatto molto bene anche Acerbi che era al rientro. Così come Zielinski”.

La situazione degli infortunati? “Thuram da valutare, Arnautovic pure. Oggi è rientrato Correa, Dimarco ha la febbre da cinque giorni, speriamo di rimetterlo in piedi per domenica”.

Foto: sito Inter