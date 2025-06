Inzaghi: “Vittoria importante, ma serve più concretezza. La strada è ancora lunga”

27/06/2025 | 08:24:20

Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Pachuca, gara fondamentale per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. L’allenatore dell’Al Hilal ha sottolineato come la prestazione della squadra sia stata solida e concreta, ma ha invitato alla prudenza e al miglioramento soprattutto in fase offensiva. “Abbiamo controllato la partita, mantenendo ordine e disciplina tattica», ha detto, «ma dobbiamo lavorare sulla finalizzazione perché abbiamo creato diverse occasioni senza riuscire a sfruttarle appieno”. Inzaghi ha evidenziato l’importanza del gruppo e della mentalità dimostrata sul campo, definendo la squadra unita e determinata: “Questa vittoria è frutto di un lavoro collettivo, i ragazzi hanno messo grande impegno e si sono sacrificati. Stiamo costruendo qualcosa di importante, ma serve ancora tanto lavoro”. Sul piano tattico, il tecnico ha spiegato come la difesa a cinque abbia permesso di schermare efficacemente le ripartenze del Pachuca e di avere più equilibrio nelle transizioni: “Abbiamo saputo soffrire nei momenti difficili, chiudendo gli spazi e impedendo agli avversari di creare pericoli”. Infine, guardando al futuro, Inzaghi ha sottolineato la necessità di restare concentrati e prepararsi al meglio per la sfida successiva: “La qualificazione è un passo avanti, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo continuare a migliorare e a crescere, la competizione è dura e non possiamo permetterci distrazioni”.

Foto: instagram al hilal