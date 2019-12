Inzaghi verso la Supercoppa: “La Juve ha perso solo con noi, sarà ancora più carica”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa italiana contro la Juve: “Domani la partita è differente rispetto al campionato. In 90-120 minuti si gioca il primo trofeo stagionale. Non bisognerà commettere errori perché si affrontano due squadre che in ogni momento possono far male. Siamo in un ottimo momento, veniamo da 8 vittorie consecutive in campionato e la squadra ha delle certezze. La quarta finale in due anni e mezzo, un percorso iniziato da lontano. Partita a sé, diversa da una di campionato, dove si ha tempo di rimediare nella partita successiva, mentre qui si gioca un trofeo. Le tre vittorie con la Juve? Sono state tre partite differenti. La prima volta in Supercoppa la ricordo con più piacere perché ci giocavamo un trofeo a inizio stagione. Questa viene dopo 22 partite nostre e sarà diversa. Noi dovremo fare una partita molto attenta, spendo che sulla carta la Juventus ha potenzialità maggiori. Conta però il campo, dove abbiamo dimostrato di avere qualità importanti. Probabilmente l’approccio della Juventus potrebbe essere diverso. Se vado a rivedere la partita dell’Olimpico la Juventus aveva approcciato benissimo. Io mi tengo i tre punti dell’Olimpico e so di incontrare una squadra che finora ha perso solo con noi ed essendo la Juventus, abituata a vincere, ha subito qualche critica dopo lo stop di Roma che l’ha caricata ancora di più”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio