Inzaghi: “Usciamo a testa alta contro i campioni del Mondo. Il Bayern è una squadra ingiocabile”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Bayern Monaco, che ha sancito l’eliminazione dei capitolini dalla Champions League. Queste le dichiarazioni a Lazio Style Radio, canale ufficiale biancoceleste: “Stasera era una partita molto a rischio, perché dopo il risultato dell’andata, non venendo qui a Monaco a fare una partita seria avremmo rischiato parecchio. Sullo 0-0 abbiamo avuto qualche buona situazione, poi abbiamo preso gol. Usciamo con onore da questa competizione. ci dispiace per il 4-1 dell’andata, ma penso che qui contro i campioni del Mondo abbiamo fatto una buona gara. Il Bayern vero è quello con questa mentalità: ho visto un’aggressione di Alaba sotto la mia panchina a due minuti dalla fine sul 2-1 per loro. Questa è la mentalità che gli sta permettendo di fare queste cose in questi anni. Siamo a dei livelli estremi. Il Bayern è il massimo a livello di club che si può trovare in Europa, ma noi stiamo facendo il nostro lavoro. Sappiamo che in questo momento ci sono delle squadre ingiocabili, come il Bayern Monaco. Il nostro obiettivo era passare il girone e lo abbiamo fatto da imbattuti. Potevamo giocare meglio la partita di andata, ma siamo molto orgogliosi del nostro cammino in Europa. Siamo tornati in Champions dopo 13 anni e il primo passo lo abbiamo fatto: adesso l’obiettivo è cercare di rimanere in questa competizione. Abbiamo altre partite e vogliamo rimanere in Champions”.

Foto: Twitter Lazio