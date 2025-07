Inzaghi: “Un’impresa straordinaria, abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno”

01/07/2025 | 09:40:07

Simone Inzaghi ha commentato con grande entusiasmo la clamorosa vittoria dell’Al Hilal contro il Manchester City, definendola un’impresa storica e straordinaria. «Stasera dovevamo fare qualcosa di eccezionale, perché sapevamo quanto fosse forte il City. Sapevamo che sarebbe stata come scalare l’Everest senza ossigeno, e siamo stati davvero bravi a riuscirci», ha spiegato. L’allenatore ha voluto mettere l’accento sull’importanza dei suoi giocatori e sull’atteggiamento messo in campo: «La chiave di questo risultato sono stati i miei uomini e il cuore che hanno messo in campo stasera». Nonostante il valore dell’avversario, Inzaghi ha riconosciuto il talento e la qualità di Guardiola: «Guardiola è, secondo me, il miglior allenatore del mondo, ma stasera abbiamo fatto il massimo e ci meritiamo questo risultato». Infine, Inzaghi ha sottolineato il significato di questa vittoria per tutta la squadra e lo staff, evidenziando la portata storica del successo: «Abbiamo scritto una pagina importante e ora guardiamo avanti con fiducia». Grazie a questa vittoria, l’Al Hilal vola ai quarti di finale del Mondiale per Club, dove affronterà il Fluminense.

Foto: instagram al hilal