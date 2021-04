Inzaghi: “Una squadra che vuole salvarsi non può subire gol del genere”

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno col Sassuolo: “Quando il portiere della squadra avversaria è il migliore in campo vuol dire che la squadra ha dato tutto quello che avevo. Spiace per il gol preso perchè non è da noi. Avevamo preparato la partita per stringere gli spazi a Boga, noi eravamo in quattro e non può passare senza neanche dribblare. Abbiamo preso un gol non da noi, una squadra che vuole salvarsi non deve prendere quel gol. Poi nel secondo tempo la squadra è stata eccezionale, abbiamo avuto cinque o sei tiri pericolosissimi. Consigli con noi è sempre il migliore in campo come all’andata, complimenti a lui. Accettiamo il risultato, abbiamo otto punti di vantaggio a otto giornate dalla fine. E’ tutto nelle nostre mani. Andiamo avanti”.

Rinnovo di contratto?

“Adesso penso che sarebbe ingeneroso pensare a un contratto In questo momento c’è qualcosa di più importante per il bene del Benevento per i tifosi che ci sono mancati. Mi piacerebbe che quando i tifosi tornassero allo stadio il Benevento fosse in A”.

La prossima troverà suo fratello di fronte.

“Me lo auguro. Sabato avrà il tampone. Mi auguro che lui e la sua famiglia stiano bene. I miei nipoti ci hanno fatto preoccupare. Trovarlo fianco a fianco in panchina mi piacerebbe molto, ora però la salute in questo momento è la cosa più importante. La soddisfazione di giocare contro l’abbiamo avuta anche se dal punto di vista sentimentale sono novanta minuti difficili”.