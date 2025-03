Inzaghi: “Triplete? No, c’è anche il Mondiale per Club. Ora testa al Feyenoord”

Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Monza.

Queste le sue parole: “Nesta? Bisogna fargli i complimenti, sono venuti a fare una bella gara. Come bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sotto 2-0 non è semplice contro una squadra che si difende bene. Siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto un grande secondo tempo. In Serie A le partite sono tutte toste”.

Quella del Triplete era una battuta o è possibile?

“Avrei dovuto correggermi subito e dire 4, c’è anche il Mondiale per Club. Abbiamo in testa solo di dare soddisfazioni ai tifosi onorando tutti gli impegni. Non è semplice, ma i ragazzi hanno grande spirito. Niente tabelle: tra 2 giorni siamo in campo contro il Feyenoord”.

Differenza tra le due Inter in campionato e in Champions: quanto c’è di casuale e quanto di studiato?

“E’ un dato di fatto. Noi prepariamo le gare tutte nella stessa maniera. In Europa stiamo avendo questo passo a livello difensivo, in campionato un altro. Le reti realizzate pareggiano questo dato, ma non è semplice fare una partita dopo l’altra e recuperare. Anche quello è un dato di fatto. Dobbiamo continuare a lavorare e ad andare avanti, sapendo che sarà un cammino pieno di insidie. Cerchiamo di migliorarci sempre, sul primo gol dovevamo difendere più da squadra e potevamo fare meglio. Ho comunque abbracciato i ragazzi uno ad uno, stanno dando tutto”.

Il Feyenoord ha chiesto di non giocare.

“Se c’è questa possibilità hanno fatto bene, ma non è regolarissima questa cosa. Se c’è un regolamento, hanno fatto bene gli olandesi”.

Tre ragioni perché l’Inter merita di stare al primo posto?

“Continuità, gol fatti e obiettivo. Cerchiamo di ragionare una partita alla volta, la concentrazione che mettono questi ragazzi è grande. Non avevamo mai fatto 42 partite a questo punto della stagione, stiamo dando tutto per questi colori e continueremo a dare tutto”.

Foto: sito Inter