Inzaghi: “Tre punti che ci danno autostima. Siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo di vincere”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il successo ottenuto sul Torino: “É una vittoria importantissima, voluta da tutta la squadra contro un avversario forte, che è sempre difficile da affrontare. Dopo mercoledì sapevamo che dovevamo soffrire. É una vittoria voluta dal gruppo: mi è piaciuto come tutti hanno lottato questa sera. Volevo la vittoria, che tornassimo a vincere: siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo di vincere. Il Bayern credo sia la squadra migliore al mondo per intensità. Ma vedere una squadra che soffre e combatte così ad un allenatore non può non far piacere. Eravamo contratti ad inizio gara per il modo di giocare del Torino: era difficile uomo contro uomo, però a fine primo tempo abbiamo parlato. Dovevamo portare il pallone ai nostri attaccanti. Siamo rimasti in partita e abbiamo vinto con tutte le nostre forze. Le vittorie danno autostima: abbiamo dodici punti ma stiamo crescendo come singoli e come squadra“. Infine ha commentato la prestazione di Lautaro Martinez: “É stato bravo, come Dzeko. Nel secondo tempo li abbiamo serviti meglio, soprattutto rispetto al primo tempo. É stato bravo e determinato come tutti i suoi compagni“.

Foto: Instagram Inzaghi