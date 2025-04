Inzaghi: “Thuram? Domani decido. Il Barcellona è tra le più forti al mondo”

29/04/2025 | 19:19:42

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Barcellona.

Questo un passaggio delle sue parole: “Abbiamo lavorato abbastanza bene, l’allenamento di stamani è stato breve ma abbiamo analizzato anche l’avversario. Vediamo da una brutta settimana ma vogliamo giocare con entusiasmo questa semifinale contro una delle squadre più belle e forti al mondo”.

Come si ferma una squadra del genere? “Dovremo essere molto applicati e concentrati, loro sono organizzati e giocano all’attacco col baricentro alto. Dovremo tenere la palla più possibile e stare tutta la partita con la concentrazione molto alta”.

Thuram come sta? La partita si pensa sulle due sfide?

“Sappiamo come sono stati i quarti e gli ottavi, l’andata ha un grandissimo peso nella qualificazione. Vedremo di fare un’ottima gara. Thuram stamani ha fatto il primo allenamento in gruppo, vedremo nelle prossime ore se giocherà titolare o no. Domani mattina decido”.

Foto: sito Inter