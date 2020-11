Inzaghi: “Testa e gambe all’Udinese, Gotti mi piace tanto. Diego ha lasciato un vuoto enorme”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese, non è mancato un saluto a Diego Armando Maradona:

“È andata via una leggenda del calcio. Lo ricordo con piacere, nell’ottobre del 2016 quando ci fu la Partita della Pace venne qui ad allenarsi. Diede calore a tutti, ha lasciato un vuoto enorme.

Il Dortmund? “Domani testa e gambe devono essere rivolte soltanto all’Udinese. Che ha vinto l’ultima partita ed è una delle migliori difese del campionato. É allenata da Gotti che mi piace tanto.

In porta Strakosha o Reina? Non l’ho ancora comunicato a loro stessi, glielo dirò al termine dell’allenamento. Non penso sia un problema, ma un vantaggio, sono due grandi portieri”.

Roma, Milan e Napoli sono considerate delle candidate allo scudetto: c’è anche la Lazio?

“Ci sono abituato a rimanere sempre fuori dalle griglie. Adesso abbiamo il dovere di rimanere con le prime: abbiamo le potenzialità, dipenderà da noi”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio