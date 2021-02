Inzaghi: “Testa al Bayern? No, concentrati sulla Samp. Siamo in emergenza ma faremo bene”

Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti ha presentato la sfida contro la Sampdoria, match precedente alla sfida di Champions col Bayern Monaco. Ancora la Samp prima di un match decisivo di Champions League, sperando di non ripetere la prestazione dell’andata. Queste le parole di Inzaghi: “Saremo concentrati al cento per cento sul match con la Samp, senza pensare al Bayern. Quella con i tedeschi sarà una sfida affascinante, ma la gara con la Samp è altrettanto importante per noi”. Importante e per nulla facile. “Affrontiamo un avversario insidioso che all’andata ci ha messo in grandissima difficoltà. E’ una squadra ricca di qualità ed è diretta da uno dei migliori allenatori che ci sia. Dovremo fare molta attenzione e dare il massimo”.

Sull’emergenza in casa laziale: “Nel reparto arretrato siamo in emergenza, ma sono situazioni che possono capitare e che abbiamo già fronteggiato tante volte in questi anni. In difesa mancheranno tre giocatori, ma ho fiducia che gli altri possano far bene. Musacchio sta crescendo di allenamento in allenamento ed anche Parolo ha dato garanzie di poter svolgere molto bene il ruolo di difensore”.

Foto: Twitter Lazio