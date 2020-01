Inzaghi, tabù Napoli sfatato e record di vittorie (10 di fila). La Lazio può sognare

La Lazio vola e non si ferma più, sembra davvero inarrestabile. Soprattutto se consideriamo i due successi ravvicinati contro la Juventus, in campionato e in finale di Supercoppa, conquistati contro la più forte rivale in circolazione considerando la struttura dell’organico dei bianconeri. La formazione di Simone Inzaghi è trasincata da una forza straordinaria, il gruppo viene fuori e trova la giocata vincente anche nelle difficoltà e soprattutto nei minuti finali. Proprio come accaduto all’Olimpico con il Napoli: gara sofferta, priva di grandi sbocchi, ma alla fine il solito Immobile, complice il regalo di Ospina e la goffa respinta di Di Lorenzo sulla linea, trova il pertugio giusto per far esplodere di gioia il popolo biancoceleste. Tabù Napoli sfatato per Inzaghi che finora, contro i partenopei, aveva rimediato solo 2 pareggi e 11 ko. Ora le vittorie di fila sono ben 10, è record assoluto (superato Sven-Göran Eriksson, fermatosi a 9). Tutto ciò proprio nella settimana dei festeggiamenti per il 120esimo compleanno del club. Scudetto? Chissà. Intanto, la Lazio può sognare davvero. E se dal mercato arrivassero i giusti rinforzi…

Foto: Lazio Twitter