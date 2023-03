Inzaghi sulle critiche: “Fanno parte del mestiere. Non ho mai risposto, figuriamoci alla vigilia di una partita importantissima”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così presentato la sfida di domani contro il Porto, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Quest’anno abbiamo già fatto una finale, ma è la più importante dell’anno. Abbiamo la possibilità di entrare tra le prime 8 di Europa, a San Siro abbiamo fatto il primo tempo mentre domani ci aspetta il secondo in uno stadio caldissimo”.

Poi il tecnico nerazzurro è tornato a parlare delle critiche ricevute dopo la sconfitta contro lo Spezia: “Le critiche fanno parte del mestiere, non ho mai risposto, figuriamoci se lo faccio ora alla vigilia di una partita importantissima”.

Foto: sito ufficiale Inter