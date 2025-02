Inzaghi sull’attacco: “L’assenza di Thuram cambia molto. Taremi? Lo vedo in ripresa”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, alla vigilia del derby d’Italia contro la Juve, ha parlato dell’attacco nerazzurro, colpito dall’assenza di Thuram per un infortunio.

“L’assenza di Thuram sicuramente cambia molto. Ma ho la fortuna di avere giocatori importanti, la prova lampante è stato l’ingresso di Arnautovic lunedì, poi anche Taremi è entrato bene e sta smaltendo il problema dopo Lecce. Il mio desiderio è cercare di portare tutti i giocatori, compreso Correa, nella miglior condizione possibile. Taremi? Secondo me ha fatto un’ottima prima parte. Poi ha avuto un problemino alla vigilia del campionato, che lo ha rallentato. Lui chiaramente è da sempre abituato a fare il titolare, qui c’è concorrenza con gli altri attaccanti. Era in netta ripresa ed ero molto soddisfatto, poi c’è stato l’ingresso in campo a Lecce, dove nell’azione del gol, del rigore, ha sentito un problema all’adduttore e in questi 20 giorni non ha potuto allenarsi al meglio. Però in questi ultimi 3-4 giorni l’ho visto in ripresa, è un giocatore positivo che mi piace e che nella sua nazionale e nel Porto era sempre titolare, è la prima volta che non lo è. Ma per me quando sta bene sono contento di lui”.

Parla poi delle parole di Conte riguardo i problemi arbitrali nel nostro campionato: “Io ho risposto prima al suo collega, come detto gli errori ci saranno sempre da parte di tutti, arbitri, allenatori, giocatori. Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento che vedo tra Inter e altre squadre: quando vedo qualcosa sento l’Inter trattata diversamente, ed è lì che siamo umani e mi sono arrabbiato per difendere il nostro lavoro. Tutto qua. Io sono molto tranquillo, a volte anche io sbaglio per adrenalina: ad esempio lunedì sono stato ammonito giustamente ma sentivo molto la partita perché venivamo da una partita persa male”.

Chiude sulle condizioni di Calhanoglu: “Ha avuto qualche rallentamento che non ha mai avuto in carriera, si è dovuto fermare per cose non importantissime ma che l’hanno rallentato. Ha fatto spezzoni di partite che l’hanno aiutato, ha lavorato molto bene e a breve avremo il Calhanoglu a cui siamo abituati”.

Foto: Instagram Inter