Inzaghi sul sorteggio di Champions: “Proveremo a regalarci un sogno. Feyenoord temibile”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato, al sito ufficiale del club, il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha abbinato i nerazzurri contro il Feyenoord, già giustiziere del Milan ai playoff: “Torniamo a giocare la Champions League, affrontiamo il Feyenoord, una squadra con una grande storia, temibile e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L’obiettivo è passare il turno provare a regalarci un sogno in questa competizione”.

Foto: sito Inter