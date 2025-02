Inzaghi sul rigore di Thuram: “Intere trasmissioni per dei falli nostri. Inizio ad arrabbiarmi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato degli episodi nel derby contro il Milan: “Non mi va di parlarne, discorso ampio. Veniamo dal Bologna, da Riad e da questa partita. Non so quali sono le direttive: ci sta l’arbitro, c’era anche Theo con Pavlovic, ma chi sta al Var deve richiamare. E’ già la quarta o quinta occasione, per dei falli nostri ho visto fare trasmissioni di giurisprudenza sull’Inter. E’ la terza/quarta volta: comincia ad arrabbiarmi”.

Foto: Instagram Inter