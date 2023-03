Inzaghi: “Sul primo rigore hanno deciso i ragazzi. Mancanza di fortuna? Non ci credo a queste cose”

Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Lukaku e Lautaro sono i due rigoristi, quest’anno non era mai successo di averli in campo insieme perché Lukaku è stato fuori tanto. Dragowski è stato bravissimo, ma mi soffermerei sui 28-29 tiri; ci voleva più cattiveria perché avremmo meritato il gol prima. Poi dopo il pari non dovevamo concedere il rigore a loro. Gerarchia? No, sono loro due. Di volta in volta sceglieremo, sono bravi tutti e due”.