Inzaghi sul mercato: “Aspettiamo l’arrivo di Zhang a Milano. Stiamo guardando ma siamo concentrati anche sui prossimi impegni”

Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna, ha parlato anche di mercato: “Aspettiamo l’arrivo del nostro presidente a Milano. Abbiamo la fortuna di avere Marotta, Ausilio e Baccin che lavorano in un’unica direzione. Stiamo guardando ma siamo concentrati anche agli impegni ravvicinati in campo”. Sulla sfida di domani: “C’è un clima d’incertezza che non fa bene al calcio. Abbiamo 3 positivi, il Bologna ne ha 8. Poi ci sono le autorità che decidono, sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d’inizio dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. In questi due anni ci è capitato spesso, ma è una cosa che coinvolge tutte le squadre. Ci hanno detto che domani si gioca, la Supercoppa pure e giocheremo di volta in volta”.

FOTO: Twitter Inter