Inzaghi sul futuro: “Sto benissimo qui. Inutile parlare ora del contratto, serve una concentrazione folle”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato del suo futuro: “Io sto benissimo qua, mi trovo benissimo con la mia società e con questi tifosi, e coi ragazzi. Inutile parlare ora del contratto, in questi tre mesi serve una concentrazione folle, parlare di altro non mi interessa e penso non interessi neanche alla società. Chiaramente saranno contenti di vedere un’Inter che gioca in questo modo…“.

Foto: Instagram Inzaghi