Inzaghi sul futuro: “Ho un contratto. E queste serate ti legano ancora di più all’ambiente”

“Vuole essere l’allenatore dell’Inter durante la prossima stagione?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così risposto alla domanda: “Assolutamente sì, ho un contratto anche per l’anno prossimo. Serate del genere ti legano ancora di più all’ambiente dove sei, ma non c’è bisogno: io e il mio staff ci mettiamo un impegno folle, siamo stati bravi ad ascoltare poco e lavorare tanto nei momenti meno belli… Da Plzen a Istanbul il viaggio è stato lungo, so chi ci è stato e chi ci è stato un po’ meno: sono nel calcio da anni, sono un allenatore che sa qual è il suo mestiere”.

Foto: Instagram Inzaghi