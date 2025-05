Inzaghi sul futuro: “Ci sono richieste dall’Arabia e dall’estero, ma con le giuste componenti andremo avanti”

26/05/2025 | 14:24:44

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anche delle voci sul suo futuro: “Io posso solo dire che la mia società mi conosce bene, voi forse un po’ meno bene. È la stessa cosa di tutti gli anni, alla Lazio come all’Inter: per fortuna ci sono richieste, dall’Italia, dall’estero e dall’Arabia. Però io penso che sarebbe folle in questo momento pensare a quello: come ha detto il presidente, con cui ho un grandissimo rapporto, il giorno dopo della partita ci siederemo e parleremo, come abbiamo fatto sempre in questi anni. Con un unico obiettivo, che è il bene dell’Inter: se ci saranno tutte le componenti andremo avanti”.

FOTO: X Inzaghi