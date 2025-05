Inzaghi sul fratello Pippo: “Ha fatto qualcosa di straordinario con il Pisa. Complimenti a lui”

11/05/2025 | 17:55:03

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato prima della sfida contro il Torino:”Sappiamo quello che abbiamo fatto martedì e il nostro percorso. Ora abbiamo qualche problematica, qualcuno è rimasto ad Appiano e altri possono entrare a gare in corso, ma sono sicuro che faremo il massimo contro una squadra molto organizzata”.

Sulla crescita: “Ho la fortuna di avere una società forte e dei giocatori forti, in questi 4 anni è un lavoro che parte da lontano e dobbiamo continuare. Il campionato non è più nelle nostre mani, in queste 3 partite dovremo fare il massimo”.

Infine, sul fratello Pippo e la promozione con il Pisa: “Complimenti a lui, ha fatto un qualcosa di straordinario. Il Pisa era 34 anni che non tornava in Serie A. Sono complimenti che ricevo volentieri, so che sono sentiti con il cuore”.

Foto: Instagram Pisa