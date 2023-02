Inzaghi su Skriniar: “Ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell’Inter”

Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, ha parlato della scelta di tenere fuori Milan Skriniar: “Ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma non c’è nessun problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell’Inter, è un ragazzo serio e un professionista, che si allena nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram Inzaghi