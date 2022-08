Inzaghi su Acerbi: “È il profilo ideale. Ma del mercato se ne occupano i dirigenti”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro lo Spezia, il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha cose risposto alla domanda sul possibile trasferimento di Francesco Acerbi all’Inter: “È il profilo preferito? Beh, questo senz’altro. Però ci sono delle dinamiche, dei meccanismi nel mercato per i quali come ho detto ci sono dei dirigenti che se ne occupano. Sanno le caratteristiche del giocatore che voglio, che deve riempire quella casella. Da qui a fine mercato la riempiremo“. Ricordiamo che Acerbi è fuori dal progetto tecnico dei biancocelesti e ha un ottimo rapporto con il tecnico nerazzurro, le sue probabilità di sbarcare a Milano stanno aumentando.

Foto: Instagram Acerbi