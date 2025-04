Inzaghi: “Stagione che ci sta regalando tante soddisfazioni. Siamo i favoriti in Champions? Ci sono tante squadre forti”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League.

Queste le sue parole: “E’ una serata bellissima, vissuta nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi contro una squadra fortissima.. Abbiamo dovuto fare due grandi gare, mettendo tutto quello che avevamo. I ragazzi sono stati splendidi, è una vittoria da condividere con tutto il mondo Inter. Andiamo avanti in questa stagione lunga che ci sta dando tante emozioni”.

Ora siete la squadra favorita in Champions.

“Ci sono tante squadre forti. In questo palcoscenico ti dà ancora maggior soddisfazione perché, al di là del budget che non va in campo, il Bayern non abbassa mai l’intensità ma noi abbiamo risposto colpo su colpo”.

Dopo aver subito il gol, la squadra in 3 minuti ha ribaltato la partita: c’è la mano di Inzaghi su questa maturità? “C’è la mano di questi ragazzi, che stanno bene insieme. Lavorano e si sacrificano, abbiamo fatto quasi 4 anni insieme. Abbiamo fatto un’ottima squadra costruita con difficoltà, perché prima Zhang e poi Oaktree sono stati chiari con me: dovevamo prima sistemare alcune cose, l’abbiamo fatto e siamo riusciti a creare una squadra che ci ha dato trofei e vittorie importanti. Una prestazione che ci ripaga del lavoro, insieme al mio staff cerchiamo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni”.

Cosa vi siete detti con Arnautovic?

“Negli ultimi giorni aveva preso un colpo contro il Cagliari e non stava benissimo. Gli ho chiesto disponibilità e me l’ha data anche stasera, poi ho optato per un altro cambio. Testimonia l’unione del gruppo, hanno sofferto con noi anche gli infortunati che erano in panchina. Gustiamoci queste serate, San Siro era davvero emozionante. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno messo in campo”.

Foto: sito Inter