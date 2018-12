Inzaghi: “Squadra in ritiro, dobbiamo reagire e non possiamo regalare due gol”

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato dopo il ko contro la Sampdoria ai microfoni di Radio Rai: “Squadra in ritiro? Deve servire per evitare gli errori fatti oggi, sono due gol regalati con due sbagli che non possiamo commettere nonostante le occasioni create. Se mi piacciono i ritiri? Se possono servire sì, cercheremo la soluzione migliore insieme alla società, ma dobbiamo svegliarci per tirarci fuori da questa situazione. Oggi volevamo giocare meglio e lo abbiamo fatto, ma abbiamo avuto due disattenzioni incredibili a questo livello, mi dispiace, me ne assumo le responsabilità e andiamo avanti. Pensiamo a martedì perché vogliamo passare il turno di Coppa Italia contro la Juve e poi penseremo a domenica. Orsolini ha fatto tanta panchina? E’ un titolare per me, ma non fa differenza se gioca dall’inizio o entra a gara in corso. Sui gol subiti? Secondo me sono errori evitabili, anche io devo capire perché li abbiamo commessi. Ora dobbiamo resettare tutto e devo capire perché facciamo questi errori”.

Foto: Bologna Twitter